Собака малолетнего хулигана защитила его от инспектора по делам несовершеннолетних
В Калининском районе Краснодарского края девушку-инспектора по делам несовершеннолетних покусала собака. Она пришла в дом к школьнику с целью профилактической работы. Слово за слово. В какой-то момент цепной пес сорвался и кинулся на правоохранителя.
- Собака укусила сотрудницу за голень, когда та пришла учить уму-разуму семилетнего мальчишку, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Он - тревожный ребенок, склонен к совершению преступлений.
В полиции проводится проверка по факту нанесения вреда здоровью правоохранителю. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, в одной из станиц Краснодарского края мужчина расстрелял из воздушки гусей и кота. Хозяйка животных написала заявление в полицию. Ее домашние питомцы ранены. Но пневматическое оружие у ее 63-летнего соседа не изымали, посчитав, что ничего незаконного мужчина не делал.
ИСТОЧНИК KP.RU