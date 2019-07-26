Собака малолетнего хулигана защитила его от инспектора по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-26T16:30:21+03:00

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В Калининском районе Краснодарского края девушку-инспектора по делам несовершеннолетних покусала собака. Она пришла в дом к школьнику с целью профилактической работы. Слово за слово. В какой-то момент цепной пес сорвался и кинулся на правоохранителя.

- Собака укусила сотрудницу за голень, когда та пришла учить уму-разуму семилетнего мальчишку, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Он - тревожный ребенок, склонен к совершению преступлений.

В полиции проводится проверка по факту нанесения вреда здоровью правоохранителю. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в одной из станиц Краснодарского края мужчина расстрелял из воздушки гусей и кота. Хозяйка животных написала заявление в полицию. Ее домашние питомцы ранены. Но пневматическое оружие у ее 63-летнего соседа не изымали, посчитав, что ничего незаконного мужчина не делал.

ИСТОЧНИК KP.RU