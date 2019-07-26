2019-07-26T15:07:31+03:00
Экономика

Международные эксперты повысили прогнозы рейтингов Краснодара и Кубани

Это произошло благодаря увеличению реального ВВП
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Международное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги Краснодара и Кубани и повысило прогнозы по ним. Они изменились со «стабильного» до «позитивного».

- Это обусловлено высокими ростами доходов города и региона, а также увеличению реального ВВП в последние два года, - говорят эксперты.

Добавим, на Кубани сельхозкооперативы, которые работают более года могут рассчитывать на финансовую поддержку. В 2019 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 220 млн рублей. Сейчас на рассмотрении конкурсной комиссии находятся заявки от нескольких фермерских объединений из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Крымского и Темрюкского районов. Они представили бизнес-планы в области виноделия, овощеводства, производства мясной и молочной продукции. Гранты позволяют сельхозкооперативам модернизировать свои предприятия, а значит увеличить количество и качество выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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