В Краснодаре отключили светофоры на пересечении улиц Минской и Харьковской

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-26T15:48:57+03:00

Электронные регулировщики не будут работать до вечера 29 июля 2019 года

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Сегодня в Краснодаре отключили светофоры на перекрестке улиц Минской и Харьковской. 8 электронных регулировщиков не будут работать до 17:00 понедельника 29 июля 2019 года. В данный момент движение здесь регулируют сотрудники ГИБДД.

- Отключение объекта связано с проведением ремонтных работ. За три дня специалисты заменять светофоры и проведут их отладку. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на этом перекрестке, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Светофоры оснастят таймерами обратного отсчета. Также на пересечении улиц Минской и Харьковской нанесут дорожную разметку, в том числе «зебру». Помимо этого, на перекрестке появятся соответствующие дорожные знаки.

Напомним, в Краснодаре каждую ночь с 01.00 до 05.00 часов в период с 29 июля по 7 августа 2019 года будут закрывать для проезда и прохода пешеходов мосты и путепроводы. Это сделают для проведения исследований параметров сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU