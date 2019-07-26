В Темрюкском районе две новорожденные девочки отравились крысиным ядом
В центральную районную больницу Темрюка на днях поступили две маленькие девочки. Более того - девочки новорожденные. Они живут в поселке Гаркуша. Врачи диагностировали у младенцев сильное отравление.
- По предварительным данным, Анна и Мария отравились крысиным ядом, - сообщил «КП» - Кубань» собственный источник в правоохранительных органах. - Разумеется, яд в детский организм попал не через пищу. Незадолго до этого в доме травили грызунов. Вероятнее всего, малышки просто надышались ядовитыми испарениями, которые для взрослого человека безвредны и незаметны.
На место происшествия сотрудники ОМВД России по Темрюкскому району ничего не изъяли. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Краснодаре 8-летний ребенок на велосипеде погиб под колесами грузовика. Трагедия произошла во дворах многоэтажек на улице Командорской. 47-летний водитель грузовой машины KIA ехал по двору, когда сбоку из-за забора выехал восьмилетний мальчик на велосипеде.
ИСТОЧНИК KP.RU