2019-07-26T17:53:46+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе две новорожденные девочки отравились крысиным ядом

Дети в больнице
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В центральную районную больницу Темрюка на днях поступили две маленькие девочки. Более того - девочки новорожденные. Они живут в поселке Гаркуша. Врачи диагностировали у младенцев сильное отравление.

- По предварительным данным, Анна и Мария отравились крысиным ядом, - сообщил «КП» - Кубань» собственный источник в правоохранительных органах. - Разумеется, яд в детский организм попал не через пищу. Незадолго до этого в доме травили грызунов. Вероятнее всего, малышки просто надышались ядовитыми испарениями, которые для взрослого человека безвредны и незаметны.

На место происшествия сотрудники ОМВД России по Темрюкскому району ничего не изъяли. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Краснодаре 8-летний ребенок на велосипеде погиб под колесами грузовика. Трагедия произошла во дворах многоэтажек на улице Командорской. 47-летний водитель грузовой машины KIA ехал по двору, когда сбоку из-за забора выехал восьмилетний мальчик на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань присоединилась к проекту «Детство без опасности»
Краснодар готовится к переписи населения
Природоохранная прокуратура: неизвестные у теплохода «Рио» загрязняют Черное море
На Кубани директор предприятия отправилась за решетку за экологические преступления
На Кубани определят границы зон подтопления более чем в 650 населенных пунктах
В Анапе ищут нелегальных мигрантов
В Краснодаре отключили светофоры на пересечении улиц Минской и Харьковской
В Сочи бетономешалка свалила опору ЛЭП на легковушку
Международные эксперты повысили прогнозы рейтингов Краснодара и Кубани
Собака малолетнего хулигана защитила его от инспектора по делам несовершеннолетних
"Это шантаж?": Жильцы микрорайона в Краснодаре считают, что отключили газ им, чтобы принудить заключить договоры
Полицейского, присвоившего катер после подтопления в Туапсе, взяли под стражу
Долги ФК «Кубань» по зарплате выросли до 516 млн рублей
В Курганинском районе будут судить мужчину, выстрелившего в таксиста
На Кубани мужчина пострелял из воздушки соседских гусей и кота
«Песенка года» отметит юбилей в «Орленке»
В горах Геленджика заблудились туристы
ГК «ЮгСтройИнвест» и банк «Открытие» продолжают сотрудничество
Прокуратура накажет конвоиров, допустивших побег обвиняемого в убийстве