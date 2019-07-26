В Анапе ищут нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-26T16:55:32+03:00

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В Анапе сотрудники администрации совместно с полицейскими и казаками выходят в рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Только за июль пресекли более 100 правонарушений в данной сфере.

- За нарушение правил въезда и пребывания на территории России к ответственности привлекли 25 иностранцев. 10 нелегалов в принудительном порядке отправились к себе на родину, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также понесли ответственность местные жители. Почти 40 анапчан, которые селили у себя мигрантов без регистрации привлекли к административной ответственности. Еще 12 человек получили крупные штрафы за трудоустройство работников-нелегалов.

Такие рейды на территории Анапы будут проводить и в дальнейшем.

Напомним, с января по июнь из края уехали почти 50 тысяч человек, а приехали около 65 тысяч. Поэтому население Кубани выросло за счет миграции на 15 тысяч человек. Этот показатель на 2,2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU