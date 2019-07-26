На Кубани определят границы зон подтопления более чем в 650 населенных пунктах

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-26T17:31:17+03:00

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Более чем в 650 населенных пунктах Кубани определят границы зон возможного подтопления. Это поможет в будущем минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

– На проектно-изыскательные работы уже выделили около 500 млн рублей. Они позволяют решить сразу две задачи: обеспечить безопасность граждан, а также уменьшить суммы, затрачиваемые из бюджетов всех уровней на устранение последствий разгула стихии. Проще переселить жителей из зоны подтопления и не допустить там строительства, чем каждый раз восстанавливать жилье, инфраструктуры и выплачивать компенсации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости доработки законодательства, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах.

Напомним, сильные осадки часто выпадают на Кубани. Так в октябре минувшего года из-за ливней подтопило десятки населенных пунктов, пострадали сотни человек. Ущерб составил порядка 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU