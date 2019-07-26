2019-07-26T18:07:26+03:00
Происшествия

На Кубани директор предприятия отправилась за решетку за экологические преступления

Она проведут в колонии 3 года и заплатит солидный штраф
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае вступил в силу приговор в отношении руководителя ООО «Абинск-ТБО». Ее обвиняли по статьям «Порча земли», а также «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

- Как следует из материалов уголовных дел, Анна Ланцева, являясь директором ООО «Абинск-ТБО», осуществляющего обработку отходов и лома черных металлов. В 2011 году она арендовала земельный участок для размещения здесь свалки бытовых отходов недалеко от Абинска. С 2015 по 2017 год она, в нарушение законодательства она размещала отходы 4 класса опасности за пределами арендованного участка – на территории лесного фонда, а также на чужих участках сельскохозяйственного назначения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Из-за противоправной деятельности Ланцевой земли оказались загрязнены мышьяком и ванадием. Кроме того, погибли более 400 деревьев. Ущерб, нанесенный природе оценили в 72 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с выплатой штрафа 150 тысяч рублей. Адвокаты обжаловали приговор, однако, суд высшей инстанции оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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