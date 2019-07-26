2019-07-26T18:49:00+03:00
Общество

Краснодар готовится к переписи населения

Жителей краевой столицы посчитают в 2020 году
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре стартовала подготовка к переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В ней задействуют федеральные, краевые и городские службы.

- Перепись помогает узнать численность и структуру населения города, что позволяет выстраивать стратегию его развития. Большинство данных несут уникальную информацию о национальном, языковом составе горожан и уровне образования, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2020 году решено принципиально поменять методы работы переписчиков. Так, вместо бумажных листов, они будут заносить данные о гражданах в планшетные компьютеры. Также у жителей Краснодара впервые появится возможность ответить на вопросы анкеты через Единый портал госуслуг. При этом, здесь можно оставить данные не только о себе, но и своих родственниках.

Стоит отметить, что перепись 2020 года станет 12-й. с 1959 по 2010 годы численность населения в Краснодаре выросла с 357,4 до 832,5 тысячи человек. В сентябре 2018 года краевую столицу официально признали городом-миллионником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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