Кубань присоединилась к проекту «Детство без опасности»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-26T19:08:23+03:00

Он направлен на снижение травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах края

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В Краснодарском крае стартовал трехлетний проект «Детство без опасности». Он направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

- Проект реализуют на базе перинатальных центров и родильных домов. Для будущих родителей организуют тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле. Также папам и мамам расскажут о правилах перехода проезжей части с коляской, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сначала года на Кубани зарегистрировали 406 автоаварий с участием детей до 16 лет. В половине случаев они были пассажирами. Сотрудники краевого ГИБДД в 2019 году пресекли более 18 тысяч нарушений правил перевозки несовершеннолетних. При этом, проверяли не только личный транспорт, но и школьные, и экскурсионные автобусы.

По словам представителей ГИБДД, они могут только выявлять и наказывать нарушителей законодательства. Ответственность же за жизнь и здоровье детей должны нести, прежде всего, их родители.

ИСТОЧНИК KP.RU