2019-07-26T19:48:24+03:00
Общество

В Краснодарском университете МВД прошел выпуск учащихся

Специалисты пополнят ряды кубанской полиции
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре в городском университете МВД вручили дипломы выпускникам. Всего в 2019 году учебное заведение окончили 324 человека.

- Все выпускники получили звание «лейтенант полиции». Также в краевую столицу прибыла 40 бывших курсантов из новороссийского филиала ВУЗа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году университет с отличием окончили 45 человек, еще пятеро получили золотую медаль Министра внутренних дел РФ за отличное окончание университета. В заключение церемонии бывшие курсанты прошли торжественным маршем.

В самое ближайшее время новоиспеченные полицейские отправятся на службу в территориальные органы внутренних дел. Среди них такие специалисты, как следователи, дознаватели, оперуполномоченные, участковые уполномоченные полиции, а также психологи, судебные эксперты и сотрудники специальных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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