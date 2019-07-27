В Сочи введен режим ЧС из-за разрушенного участка моста

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-27T09:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

После проливных дождей инфраструктура курортного города вновь изрядно пострадала. Так, 26 июля, вечером очевидцы сообщили, что большой кусок асфальта на мосту в районе Мамайки провалился под автомобилями. Благо, водители вовремя успели заметить разлом и поехали в объезд. Пострадавших в этом стихийном бедствии нет. На участок моста спешно прибыли патрули ГИБДД по Сочи и развели потоки транспорта на соседнюю полосу движения.

Сейчас началось восстановление разрушенного полотна.

- В первую очередь введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе Упрдор "Черномор". - Специалисты работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего провала асфальта. Сейчас это 10-метровая пробоина.

Сроки, которые займет ремонт, дорожники пока не называют. По их мнению, дорога, где сошел оползень, является соединительной между Дублером Курортного проспекта и Обходом Сочи. Она не имеет негативного воздействия на транспортную логистику. По мнению специалистов, ее временное закрытие не должно создавать пробки и неудобства жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU