2019-07-27T09:06:18+03:00
Происшествия

В Сочи введен режим ЧС из-за разрушенного участка моста

В микрорайоне Мамайка продолжают восстанавливать дорогу, размытую дождем
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: instagram.com/CHP_SOCHI/Фото: instagram.com/CHP_SOCHI/
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После проливных дождей инфраструктура курортного города вновь изрядно пострадала. Так, 26 июля, вечером очевидцы сообщили, что большой кусок асфальта на мосту в районе Мамайки провалился под автомобилями. Благо, водители вовремя успели заметить разлом и поехали в объезд. Пострадавших в этом стихийном бедствии нет. На участок моста спешно прибыли патрули ГИБДД по Сочи и развели потоки транспорта на соседнюю полосу движения.

Сейчас началось восстановление разрушенного полотна.

- В первую очередь введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе Упрдор "Черномор". - Специалисты работают над тем, чтобы не допустить дальнейшего провала асфальта. Сейчас это 10-метровая пробоина.

Сроки, которые займет ремонт, дорожники пока не называют. По их мнению, дорога, где сошел оползень, является соединительной между Дублером Курортного проспекта и Обходом Сочи. Она не имеет негативного воздействия на транспортную логистику. По мнению специалистов, ее временное закрытие не должно создавать пробки и неудобства жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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