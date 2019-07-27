В Мостовском районе спасатели вывели из леса заблудившегося грибника
Инцидент произошел в Мостовском районе близ поселка Перевалка. Любители "тихой охоты" 66-летние супруги решили пособирать груздей. Они отправились в лес, но попросили местного жителя показать им грибные места. В какой-то момент в азарте глава семейства отделился от жены и сопровождающего и пропал.
- Самостоятельные поиски супруги и приятеля не помогли найти мужчину, - пояснили "КП"- Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - И они решили вызвать спасателей.
На место прибыли сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Выстроившись в цепь, специалисты начали прочесывать территорию. Сирена служебного автомобиля позволяла понять. где находится трасса. Через полчаса потерявшегося грибника нашли в трех километрах от места пропажи. Мужчина расплакался при виде спасателей. То, что его так быстро найдут он никак не ожидал и готовился к худшему.
Пенсионера вывели из леса и вручили супруге. В медицинской помощи он не нуждался.
ИСТОЧНИК KP.RU