В Мостовском районе спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-27T10:10:04+03:00

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Инцидент произошел в Мостовском районе близ поселка Перевалка. Любители "тихой охоты" 66-летние супруги решили пособирать груздей. Они отправились в лес, но попросили местного жителя показать им грибные места. В какой-то момент в азарте глава семейства отделился от жены и сопровождающего и пропал.

- Самостоятельные поиски супруги и приятеля не помогли найти мужчину, - пояснили "КП"- Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - И они решили вызвать спасателей.

На место прибыли сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Выстроившись в цепь, специалисты начали прочесывать территорию. Сирена служебного автомобиля позволяла понять. где находится трасса. Через полчаса потерявшегося грибника нашли в трех километрах от места пропажи. Мужчина расплакался при виде спасателей. То, что его так быстро найдут он никак не ожидал и готовился к худшему.

Пенсионера вывели из леса и вручили супруге. В медицинской помощи он не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU