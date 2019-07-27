2019-07-27T11:19:31+03:00
Происшествия

В Туапсе полицейские раскрыли кражу из автомобиля двух мобильников

Воры разбили окна и вытащили телефоны
Ева МУР@kp_kuban
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Полицейские Туапсинского района по горячим следам раскрыли кражу двух мобильных телефонов.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что его автомобиль стоял на стоянке у городского пляжа. Когда он вернулся за ней, то обнаружил, что стекла в ней разбиты и нет двух телефонов. Ущерб составил две тысячи рублей.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили, кто это сделал и отправили ориентировку дежурным нарядам полиции. По приметам правоохранители вскоре остановили на улицах курорта 26-летнего приезжего из Волгоградской области. Уже в отделе полиции он рассказал, что продал телефоны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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