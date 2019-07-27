Количество посетителей казино в Сочи увеличилось в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-27T13:55:27+03:00

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Число людей, желающих посетить игорные зоны «Красная поляна» только за первый месяц лета увеличилось на 51,7%. Это 54,3 тысячи человек.

- Такой результат очень хороший, - прокомментировали "КП" - Кубань" в департаменте имущественных отношений Краснодарского края.

Причем, «Казино Сочи» посетили 38,8 тыс. человек, казино «Бумеранг» приняло в апреле 8,4 тыс. человек, а зал игровых автоматов «Бонус Slots» — 6,1 тыс. человек. Надо сказать, игорная зона в Сочи - не единственная, где в России разрешена легально такая сфера развлечений. Существуют казино и в Алтайском крае, в Приморье, Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU