Полицейские изъяли более 500 литров алкоголя в Гулькевичах

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-27T14:06:04+03:00

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В Гулькевичах полицейские провели рейд по мелким торговым точкам на первых этажах многоквартирных домов.

- В результате проведенной проверки правоохранители выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции в нарушение действующего законодательства, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. - Из незаконного оборота полицейские изъяли более 500 литров пива.

Теперь 36-летняя владелица магазина получит административный протокол и наказание по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Более того, ее товар был конфискован. А следом придет штраф.

Напомним, в Туапсинском районе по горячим следам полицейские раскрыли автомобильную кражу. Разбив стекло, воришка украл два мобильных телефона из машины со стоянки у городского пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU