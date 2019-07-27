2019-07-27T15:33:12+03:00
Общество

В Геленджике ливень затопил набережную и несколько улиц

На курортный город обрушилась непогода
Ева МУР@kp_kuban
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Город-курорт затопило дождемГород-курорт затопило дождем
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На курортный Геленджик обрушилась непогода с утра, 27 июля. Затопило проезжие улицы и тротуары на Островского и Кирова. Набережная города тоже погрузилась под воду.

Правда, ближе к двум часам дня ливни миновали и погода наладилась.

Напомним, в Сочи штормовое предупреждение по непогоде продлили до понедельника, 29 июля. После обильных дождей и обрушения части асфальта на мосту здесь объявили чрезвычайную ситуацию.

В Анапе действует запрет на купание на всех пляжах курорта из-за донного течения и вероятной грозы.

В целом, Краснодарский край находится во власти циклона, который уже принес холод и непогоду в центральную часть страны. Температура в разгар лета там понизилась до +13 градусов. На Кубани столь существенное понижение, по словам метеорологов, невозможно. До конца следующей недели здесь можно ожидать тепло от +24 до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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