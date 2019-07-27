2019-07-27T18:42:12+03:00
Происшествия

В Адыгее КамАЗ сбил 8-летнюю девочку

Ребенок скончался
Ева МУР@kp_kuban
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Трагедия произошла в поселке Чухрак Кошехабльского района Адыгеи сегодня, 27 июля, около 11.45 утра. КамАЗ ехал по улице Шоссейной, когда на дороге оказалась 8-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

- Сейчас полиция опрашивает водителя грузового автомобиля, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по республике Адыгея. - Выясняются обстоятельства инцидента.

Кроме того, правоохранители выясняют, как девочка оказалась на проезжей части и где в этот момент были ее родители.

Напомним, в четверг, 25 июля, под колеса грузовика в одном из дворов многоэтажек Краснодара попал 8-летний мальчик на велосипеде. По словам очевидцев, он ударился об автомобиль, а затем упал на асфальт. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть ребенка. В полиции кубанской столицы разбираются в обстоятельствах трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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