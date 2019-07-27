В Сочи погибла девушка, упав с 5-го этажа
Трагедия произошла в Хостинском районе Сочи в доме на улице 50 лет СССР ночью, 26 июля. Тело 26-летней девушки обнаружили прохожие.
- Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства, - прокомментировала «КП» - Кубань" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Есть версия, что девушка решилась на такой шаг после неудачных отношений с мужчиной. Но этот факт пока никто не подтверждает.
Известно, что в момент трагедии родители девушки были дома.
Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Адыгее грузовик на дороге на смерть сбил 8-летнюю девочку. А днем ранее аналогичная трагедия произошла с ее ровесником в Краснодаре. Оба ребенка от полученных травм скончались на месте. Полиция уточняет вину водителей автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU