В Сочи погибла девушка, упав с 5-го этажа

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-27T19:17:22+03:00

По одной из версий, она поссорилась с парнем

Ей было 26 лет

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Трагедия произошла в Хостинском районе Сочи в доме на улице 50 лет СССР ночью, 26 июля. Тело 26-летней девушки обнаружили прохожие.

- Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства, - прокомментировала «КП» - Кубань" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Есть версия, что девушка решилась на такой шаг после неудачных отношений с мужчиной. Но этот факт пока никто не подтверждает.

Известно, что в момент трагедии родители девушки были дома.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Адыгее грузовик на дороге на смерть сбил 8-летнюю девочку. А днем ранее аналогичная трагедия произошла с ее ровесником в Краснодаре. Оба ребенка от полученных травм скончались на месте. Полиция уточняет вину водителей автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU