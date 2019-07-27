В Сочи женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-27T20:03:04+03:00

С ушибами мягких тканей его увезли в больницу

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ЧП произошло утром, 27 июля, на улице Партизанской в Сочи. 43-летняя водитель иномарки в одном из дворов не заметила 9-летнего мальчика, когда отъезжала от дома. Ребенок, по предварительной версии, выбежал из-за припаркованной рядом машины.

Мальчика увезли в больницу с ушибами мягких тканей головы и некоторыми травмами ноги.

- проводится проверка по данному факту, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, в одном из поселков Адыгеи сегодня, 27 июля, на смерть сбили 8-летнюю девочку. На нее наехал КамАЗ. Полицейские допросили водителя грузовика. И выясняют, где были родители ребенка в момент аварии. Накануне трагическое происшествие случилось в Краснодаре с 8-летним мальчиком на велосипеде. В одном из жилых кварталов его сбил грузовик. В обоих случаях дети погибли от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU