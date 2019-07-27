2019-07-27T20:36:56+03:00
Общество

В Краснодаре появится еще одна выделенная полоса для общественного транспорта

Это участок улицы имени 1-го Мая - от Черкасской до имени 40-летия Победы
Ева МУР@kp_kuban
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Выделенная полоса сократит время в пути для пассажиров. Фото: krd.ruВыделенная полоса сократит время в пути для пассажиров. Фото: krd.ru
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В Краснодаре 30 июля появится еще одна выделенная полоса для общественного транспорта. Теперь от больницы имени Очаповского и до центра города можно будет добираться без пробок.

Карта участка. Фото: krd.ru

Карта участка. Фото: krd.ru

В мэрии рассчитывают, что благодаря этим мерам скорость автобусов и троллейбусов увеличится в разы, а время ожидания транспорта наоборот сократится. Известно, что на выделенном участке улицы им. 1-го Мая от Черкасской до им. 40-летия Победы ходят один троллейбусный и восемь автобусных маршрутов. Это не менее 160 единиц общественного транспорта. По всем подсчетам каждый из них сможет сделать по еще одному рейсу за день, следственно увеличит доход предприятию-перевозчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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