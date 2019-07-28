2019-07-28T09:28:15+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

Праздник отметят морским парадом в Новороссийске
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Торжества пройдут 28 июля в городе-герое. Состоится торжественный митинг и возложение венков к памятнику отцам-основателям города. Затем начнется парад с участием военнослужащих Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова. В нем примут участие более 1000 человек. Для гостей праздника организовали выставку вооружения и военной техники Черноморского флота.

– История нашего края неразрывно связана с героической летописью ВМФ, подвигами моряков-черноморцев в годы великой отечественной войны, – говорится в поздравлении главы региона. – Сегодня, бережно храня священные морские традиции, военные моряки осваивают новые корабли, совершенствуют боевую выучку. Сильный и современный флот России готов отстаивать интересы отечества в любой точке планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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