В Краснодаре судебные приставы провели рейд во время пробки на Тургеневском мосту
Вечером 26 июля народ устремился на море. По традиции на всех выездах из города образовываются пробки. В этот день затор по улице Тургенева растянулись от моста до улицы Гагарина. Водители подозревают, что от части это произошло из-за рейда судебных приставов. Незадолго до этого в пресс-службе УФСПП края сообщали, что 26 июля проведут рейд с 16:00 до 18:00 на Тургеневском мосту.
- Сегодня на Тургеневском мосту приставы проводит рейд по выявлению должников. Камера фиксирует номер авто, передает в базу, появляется информация о долгах владельца, которого тут же останавливают. В отдельных случаях, если долг более 3 тысяч рублей, изымают транспорт, - написала у себя в Фейсбуке очевидец Татьяна Гусельникова.
ИСТОЧНИК KP.RU