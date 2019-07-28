2019-07-28T10:32:46+03:00
Общество

В Краснодаре судебные приставы провели рейд во время пробки на Тургеневском мосту

Они проверяли должников по номерам машин
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Типичный КраснодарФОТО: Типичный Краснодар
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Вечером 26 июля народ устремился на море. По традиции на всех выездах из города образовываются пробки. В этот день затор по улице Тургенева растянулись от моста до улицы Гагарина. Водители подозревают, что от части это произошло из-за рейда судебных приставов. Незадолго до этого в пресс-службе УФСПП края сообщали, что 26 июля проведут рейд с 16:00 до 18:00 на Тургеневском мосту.

- Сегодня на Тургеневском мосту приставы проводит рейд по выявлению должников. Камера фиксирует номер авто, передает в базу, появляется информация о долгах владельца, которого тут же останавливают. В отдельных случаях, если долг более 3 тысяч рублей, изымают транспорт, - написала у себя в Фейсбуке очевидец Татьяна Гусельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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