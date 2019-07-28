2019-07-28T11:26:27+03:00
Общество

В Сочинский нацпарк теперь можно попасть за 50 рублей в сутки

Для этого нужно сделать пропуск
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба «Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова»ФОТО: пресс-служба «Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова»
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Документ выдают сотрудники нацпарка после полной оплаты - 50 рублей в сутки. Кавказский заповедник просит туристов заранее позаботиться о получении пропуска, иначе вас попросят покинуть заповедник.

- Пропуска оформляют в Краснополянском участковом лесничестве по адресу: пгт. Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 74 в будни с 9 до 18 часов. Также документ можно получить в отделе охраны и защиты леса по адресу: Сочи, улица Курортный проспект,74, кабинет №34, - сообщили в пресс-службе «Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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