На Кубани полицейские нашли дома у парня 2 грамма наркотиков

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-28T12:56:57+03:00

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Полицейские в Калининском районе проверили информацию, что местный 24-летний парень хранит дома наркотики. Во время осмотра правоохранители обнаружили и изъяли 2 грамма белого порошка. В лаборатории выяснили, что это был метилэфедрон.

- Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенные вещества для личного употребления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Возбуждено уголовное дело за «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы, он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU