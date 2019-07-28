На Кубани полицейские поймали воришку, который украл антенну и зеркало автомобиля
Подозреваемый хотел установить их на свою машину
ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что с её автомобиля похищены комплектующие – зеркало, антенна и щетки дворников. В результате задержали 29-летнего местного парня. У него дома нашли похищенное имущество.
- В отделе полиции задержанный пояснил, что комплектующие похитил, чтобы установить их на свой автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU