На Кубани полицейские поймали воришку, который украл антенну и зеркало автомобиля

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-28T14:05:22+03:00

Подозреваемый хотел установить их на свою машину

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В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что с её автомобиля похищены комплектующие – зеркало, антенна и щетки дворников. В результате задержали 29-летнего местного парня. У него дома нашли похищенное имущество.

- В отделе полиции задержанный пояснил, что комплектующие похитил, чтобы установить их на свой автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU