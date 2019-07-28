2019-07-28T14:05:22+03:00
Общество

На Кубани полицейские поймали воришку, который украл антенну и зеркало автомобиля

Подозреваемый хотел установить их на свою машину
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что с её автомобиля похищены комплектующие – зеркало, антенна и щетки дворников. В результате задержали 29-летнего местного парня. У него дома нашли похищенное имущество.

- В отделе полиции задержанный пояснил, что комплектующие похитил, чтобы установить их на свой автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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