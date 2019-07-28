2019-07-28T16:07:28+03:00
Общество

В Краснодаре мать и 6-летний ребенок отравились угарным газом

27-летняя девушка не выключила горелку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Инцидент произошел в одном из домов на улице Володарского. Жили на съемной квартире мать и ее 6-летний сын. 27 июля примерно в полдень женщина поставила на газовую плиту разогреваться суп и не выключила горелку. В итоге бульон выкипел и залил огонь. Находящиеся в доме этого не заметили, они погибли от отравления угарным газом.

- По факту проводится проверка, чтобы установить причины произошедшего, - сообщает Элла Тюкова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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