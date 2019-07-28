Футболисты КубГУ третий раз выиграли чемпионат Европы среди студентов
Соревнование прошли в Мадриде
ФОТО: пресс-служба администрации края
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В финале турнира спортсмены КубГУ встречались со студентами украинского Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Титул для КубГУ стал третьим в истории университета.
– Матч был напряженным: отмененный пенальти, две красные карточки и шесть забитых мячей, – сообщает пресс-служба администрации края. – Со счетом 4:2 команда Кубанского государственного университета выиграла у украинцев и стала трехкратным чемпионом Европы в студенческом футболе.
ИСТОЧНИК KP.RU