3 тысячи человек погуляли на свадьбе в «Атамани»

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-28T18:26:55+03:00

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Праздник начался у станичного правления, где сват и сваха приветствовали гостей хлебом-солью. После этого делегации районов Кубани продемонстрировали старинные свадебные обряды выкупа, одевания невесты, расплетания косы и дарения подарков. Конечно же, исполнили для гостей старинные свадебные казачьи песни.

- Более 30 локаций мастер-классов по разнообразным видам творчества работало в этот день: гончарное дело, художественная роспись камней, создание кукол, доение козы, сбор урожая слив и другие, - сообщает пресс-служба министерства культуры края. - Праздничные мероприятия завершились вечерней фолк-дискотекой. Народные песни в современной обработке исполнила фолк-поп группа «Кружева».

ИСТОЧНИК KP.RU