В Краснодаре запретят стоянку и остановку на 2 улицах
Изменения вступят в силу со 2 сентября
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Запретят стоянку и остановку автомобилей на улице свободы от Шоссе Нефтяников до 3-ей Линии Нефтяников. Также ограничения коснутся и улицы 3-ей улицы Нефтяников от Строителей до Федора Лузана. Такие меры ввели для снижения пробок и безопасности движения.
- Это позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечить безопасность движения на этих участках, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Стоянки транспорта на проезжей части создает помехи другим водителям.
ИСТОЧНИК KP.RU