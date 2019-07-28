В Краснодаре запретят стоянку и остановку на 2 улицах

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-28T18:33:43+03:00

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Запретят стоянку и остановку автомобилей на улице свободы от Шоссе Нефтяников до 3-ей Линии Нефтяников. Также ограничения коснутся и улицы 3-ей улицы Нефтяников от Строителей до Федора Лузана. Такие меры ввели для снижения пробок и безопасности движения.

- Это позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечить безопасность движения на этих участках, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Стоянки транспорта на проезжей части создает помехи другим водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU