На Кубани уволили судью, которая отправила в СИЗО смертельного больного главу Кореновского района

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-29T09:14:07+03:00

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Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

- По итогам рассмотрения дисциплинарных производств судья Кореновского районного суда Краснодарского края Калита Н.В. и на нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса, - говорится в сообщении ККС.

Как стало известно «КП-Кубань» это связано с жалобами родственников бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника. Несмотря на смертельное заболевание, судья вынесла решение о его аресте. Из зала суда его увезла скорая помощь, а через месяц после этого он скончался.

Эти обстоятельства не помещали Наталье Калите вынести обвинительный приговор Руднику за злоупотребление полномочиями.

Также на нее поступила жалоба от адвоката, который рассказал о давлении со стороны судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU