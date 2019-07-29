2019-07-29T09:14:07+03:00
Общество

На Кубани уволили судью, которая отправила в СИЗО смертельного больного главу Кореновского района

Полномочия Натальи Калиты прекращены
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Судью лишили полномочийСудью лишили полномочий
Изменить размер текста:

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

- По итогам рассмотрения дисциплинарных производств судья Кореновского районного суда Краснодарского края Калита Н.В. и на нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса, - говорится в сообщении ККС.

Как стало известно «КП-Кубань» это связано с жалобами родственников бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника. Несмотря на смертельное заболевание, судья вынесла решение о его аресте. Из зала суда его увезла скорая помощь, а через месяц после этого он скончался.

Эти обстоятельства не помещали Наталье Калите вынести обвинительный приговор Руднику за злоупотребление полномочиями.

Также на нее поступила жалоба от адвоката, который рассказал о давлении со стороны судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24