В Краснодаре создадут карту расчистки ливневок

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-29T10:11:39+03:00

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В Краснодаре продолжает работу недавно созданная муниципальная служба, которая занимается расчисткой ливневок. С июня уже привели в порядок 370 канализационных колодцев, вывезли около 100 м куб ила.

Проследить за ходом работ смогут все жители, фотоотчеты будут публиковать на официальном сайте администрации краевого центра в специальном разделе.

- В муниципальной службе по содержанию ливневой канализации, созданной при МКУ «Центр мониторинга транспорта и дорожного движения», — 6 единиц техники и 12 специалистов. Технику приобрели в июне, все машины — новые. В их числе илососные автомобили, гидродинамические, комбинированные поливомоечные, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU