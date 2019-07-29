2019-07-29T10:18:18+03:00
Общество

В Лазаревском приставы закрыли пять опасных аттракционов

Руководство парка должно устранить нарушения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото пресс-службы УФССП Краснодарского краяФото пресс-службы УФССП Краснодарского края
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Сразу пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности, закрыли судебные приставы в парке поселка Лазаревского. Входы на них опечатаны, их сохранность будут проверять ежедневного до момента, пока руководство парка не устранит нарушения.

- Руководству парка необходимо устранить выявленные нарушения, обезопасив тем самым детский отдых. До того момента, объявлен запрет на осуществление эксплуатации аттракционов, до устранения нарушений требований безопасности, - сообщают в пресс-службе УФССП Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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