В Лазаревском приставы закрыли пять опасных аттракционов
Руководство парка должно устранить нарушения
Фото пресс-службы УФССП Краснодарского края
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Сразу пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности, закрыли судебные приставы в парке поселка Лазаревского. Входы на них опечатаны, их сохранность будут проверять ежедневного до момента, пока руководство парка не устранит нарушения.
- Руководству парка необходимо устранить выявленные нарушения, обезопасив тем самым детский отдых. До того момента, объявлен запрет на осуществление эксплуатации аттракционов, до устранения нарушений требований безопасности, - сообщают в пресс-службе УФССП Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU