2019-07-29T10:36:53+03:00
Общество

В Юбилейном микрорайоне Краснодара впервые за 40 лет отремонтируют канализацию

Речь идет об участке длиной 320 метров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре впервые за 40 лет обновят канализационный коллектор в Юбилейном микрорайоне. Работы пройдут на участке длиной 320 метров около дома 13/64 на улице Калинина. В администрации краевого центра уточнили, что жителей не будут отключать от канализации.

- По проекту предстоит санация 320 м канализационного коллектора диаметром 1500 мм. Фактически здесь создадут новый трубопровод: изношенные трубы заменят на современные пластиковые методом горизонтально-направленного бурения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас идут подготовительные работы, в это же время о предстоящем обновлении предупреждают жителей близлежащих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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