Время начала матча «Краснодар» - «Рубин» перенесли на 19:00

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-29T11:13:22+03:00

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Время начала матча 5-го тура РПЛ «Краснодар» - «Рубин», запланированного на 10 августа, изменено. Игра на стадионе «Краснодар» состоится не в 16:30, а в 19:00.

- Ранее приобретенные билеты - действительны! – сообщили в пресс-службе «Краснодара».

Напомним, что 3 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Зенитом», а 7 августа «быкам» предстоит домашняя встреча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против «Порту». Ответная игра в Португалии состоится 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU