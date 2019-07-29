Кубанские пилоты победили на всероссийском конкурсе сельхозавиации «Золотые крылья»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-29T11:26:41+03:00

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В Северском районе завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства пилотов на авиационно-химических работах. Экипажи из разных регионов состязались в знаниях технологии, нормативных документов и матчасти, а также в практических упражнениях на самолетах Ан-2. Оценивался взлет, заход на гон, выдерживание гона, параметры гона и посадка.

- В итоге кубок победителя и золотые медали завоевал экипаж краснодарского авиапредприятия в составе командира воздушного судна Юрия Савинкина и второго пилота Алексея Морозова. Второе и третье место также достались кубанским экипажам. Серебро взяли командир воздушного судна Сергей Гегешко и второй пилот Павел Свирский, бронзу – командир воздушного судна Владимир Зайцев и второй пилот Роман Требушников, - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Конкурс «Золотые крылья» теперь станет ежегодным и может приобрести международный статус. Уже сейчас заинтересованность в участии в нем выразили экипажи из Беларуси и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU