2019-07-29T11:26:41+03:00
Экономика

Кубанские пилоты победили на всероссийском конкурсе сельхозавиации «Золотые крылья»

Юрий Савинкин и Алексей Морозов получили золотые медали
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Северском районе завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства пилотов на авиационно-химических работах. Экипажи из разных регионов состязались в знаниях технологии, нормативных документов и матчасти, а также в практических упражнениях на самолетах Ан-2. Оценивался взлет, заход на гон, выдерживание гона, параметры гона и посадка.

- В итоге кубок победителя и золотые медали завоевал экипаж краснодарского авиапредприятия в составе командира воздушного судна Юрия Савинкина и второго пилота Алексея Морозова. Второе и третье место также достались кубанским экипажам. Серебро взяли командир воздушного судна Сергей Гегешко и второй пилот Павел Свирский, бронзу – командир воздушного судна Владимир Зайцев и второй пилот Роман Требушников, - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Конкурс «Золотые крылья» теперь станет ежегодным и может приобрести международный статус. Уже сейчас заинтересованность в участии в нем выразили экипажи из Беларуси и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сельское хозяйство Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24