В Краснодаре приставы арестовали Audi Q5 за 113 штрафов владельца

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-29T11:34:55+03:00

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Судебные приставы арестовали Audi Q5, которая находилась в розыске из-за многочисленных долгов владельца. Мужчина умудрился насобирать 113 штрафов на сумму 1,5 млн рублей, которые отказывался платить. Авто остановили на Тургеневском мосту, но за рулем находился другой человек.

- Водитель, управляющий автомобилем, не препятствовал проведению исполнительных действий, данное транспортное средство было арестовано и передано инициатору розыску - МРО по взысканию штрафов, - сообщили в пресс-службе УФССП Краснодарского края.

В ведомстве отмечают, что должник-нарушитель владеет несколькими организациями и имеет средства, чтобы оплатить штрафы и налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU