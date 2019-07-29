В Краснодаре на улице обнаружили избитого 13-летнего мальчика без сознания
В воскресенье 28 июля около дома на улице Длинной обнаружили подростка без сознания. Мальчик был сильно избит, его доставили в больницу в состоянии комы. У него диагностированы ушибы и отравление.
- По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Следователи уже установили личность пострадавшего, им оказался 13-летний мальчик. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.
Сейчас идут поиски матери подростка, а также выясняются обстоятельства произошедшего.
- Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления по краю Вадимом Бугаенко. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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