На Кубани открылись 12 новых офисов врачей общей практики

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-29T11:58:49+03:00

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В Краснодарском крае с начала года открыли 12 офисов врачей общей практики. Подобных пунктов на Кубани уже 268.

Как правило, они включают кабинеты приема доктора, физиотерапии, смотровые и прививочные, процедурный кабинеты.

– Практически во всех офисах ВОП есть койки дневного стационара и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи как взрослым, так и детям. Офисы ВОП пользуются доверием и спросом у населения Кубани – ежегодно в них регистрируется около 1,5 миллиона посещений, – сообщили в минздраве Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU