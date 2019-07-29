На Кубани открылись 12 новых офисов врачей общей практики
В крае работают 268 таких амбулаторий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае с начала года открыли 12 офисов врачей общей практики. Подобных пунктов на Кубани уже 268.
Как правило, они включают кабинеты приема доктора, физиотерапии, смотровые и прививочные, процедурный кабинеты.
– Практически во всех офисах ВОП есть койки дневного стационара и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи как взрослым, так и детям. Офисы ВОП пользуются доверием и спросом у населения Кубани – ежегодно в них регистрируется около 1,5 миллиона посещений, – сообщили в минздраве Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU