ВТБ на Кубани нарастил портфель привлеченных средств до 112 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-29T12:13:15+03:00

Через мобильный и интернет-банк депозиты оформили более 6 тысяч краснодарцев (+13%)

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За пять месяцев 2019 года ВТБ в Краснодарском крае увеличил портфель привлеченных средств населения, включая инвестиционные продукты, на 9% - до 112,6 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, открывших вклад в региональном офисе ВТБ, увеличилось в 1,3 раза – до 8,4 тыс. человек. Через мобильный и интернет-банк депозиты оформили более 6 тыс. краснодарцев (+13%).

В качестве основного сберегательного продукта жители Кубани предпочитают вклады. На них приходится 75% портфеля. На накопительных и текущих счетах хранится около 17% денежных средств. Средняя сумма вклада за отчетный период превысила 400 тыс. рублей.

Доля инвестиционных инструментов составляет около 18%. С января по май наибольший спрос был на брокерское обслуживание – свыше 14 млрд рублей. Кроме того, ПИФы показали рост на 23% с общим оборотом 700 млн рублей.

«Банк постоянно расширяет и унифицирует действующую линейку вкладов, предлагая одни из самых лучших условий на рынке. Также, в рамках стратегии банка, мы постоянно развиваем цифровые каналы продаж и предлагаем улучшенные условия клиентам, открывшим депозиты в ВТБ-Онлайн. Это отражается на динамичном росте портфеля и увеличении числа вкладчиков», - рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

На данный момент активные пользователи «Мультикарты», подключившие опцию «Сбережения», могут открыть в офисах банка промо-вклад "Время роста" с максимальной ставкой 8,25% годовых с учетом капитализации. При оформлении через интернет-банк ставка составит 8,4% годовых с учетом капитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU