2019-07-29T12:15:23+03:00
Экономика

В Краснодаре таможенники нашли партию испанских персиков замаскированных под турецкие и уничтожили их

С начала года более изъято более семи тонн санкционных продуктов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Краснодарские таможенники с начала года изъяли и уничтожили 7,6 тонны санкционных продуктов.

- Краснодарской таможней и региональным управление Россельхознадзора проведено 38 совместных проверочных мероприятий, - отметил и.о. начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Краснодарской таможни Николай Новиков. - Изъято и уничтожено более 7,6 тонны санкционных товаров. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 324 750 рублей.

Одними из последних были уничтожены испанские персики, которые замаскировали под турецкие. Партию весом 1,7 тонны обнаружили на складе. Владелец товара признался, что заменил маркировку.

- Персики изъяты должностными лицами Управления Россельхознадзора и уничтожены в соответствии с установленным порядком, - отметили в пресс-службе Краснодарской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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