В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-29T12:49:16+03:00

С огнем боролись 58 человек и 18 единиц техники

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В поселке Пригородном Краснодара на улице Дубковой утром 29 июля произошел пожар. Загорелся склад, на котором хранилась полиэтиленовая продукция.

- Сообщение о пожаре поступило в 10:41. Через девять минут к месту прибыли первые подразделения. Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате с огнем боролись 58 человек и 18 единиц техники. В 12:07 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания выяснит инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU