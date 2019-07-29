В Краснодаре наведут порядок вдоль железной дороги

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-29T14:14:17+03:00

Там уберут амброзию и свалки мусора

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В Краснодаре проинспектировали территорию вдоль железных дорог, проходящих через город. Обследовано около 50 километров путей для того, чтобы оценить масштабы работ по расчистке прилегающей территории. Здесь уберут мусор и скосят амброзию.

- Вместе с представителями РЖД мы посмотрели на санитарное состояние территорий вблизи железнодорожного полотна. Работы проведут в ближайшее время, — сказал директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый.

В администрации краевого центра уточнили, что повторная проверка состоится в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU