В Краснодаре наведут порядок вдоль железной дороги
В Краснодаре проинспектировали территорию вдоль железных дорог, проходящих через город. Обследовано около 50 километров путей для того, чтобы оценить масштабы работ по расчистке прилегающей территории. Здесь уберут мусор и скосят амброзию.
- Вместе с представителями РЖД мы посмотрели на санитарное состояние территорий вблизи железнодорожного полотна. Работы проведут в ближайшее время, — сказал директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый.
В администрации краевого центра уточнили, что повторная проверка состоится в начале августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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