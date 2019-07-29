В Сочи спасатели эвакуировали туристку с горы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-29T13:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля к спасателям обратился мужчина. Он сообщил, что в Тисо-самшитовой роще его жена оступилась и сильно подвернула ногу. Дальше идти женщина не могла, спуститься с помощью мужа ей тоже не удавалось.

- Из Хосты на место выдвинулась бригада спасателей, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. – На носилках жительницу Иваново эвакуировали из Тисо-самшитовой рощи и затем передали медикам. Пострадавшую госпитализировали в горбольницу№3. Жизни женщины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU