В Сочи спасатели эвакуировали туристку с горы
Женщину передали врачам в горбольницу №3
ФОТО: ЮРПСО ГУ МЧС
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28 июля к спасателям обратился мужчина. Он сообщил, что в Тисо-самшитовой роще его жена оступилась и сильно подвернула ногу. Дальше идти женщина не могла, спуститься с помощью мужа ей тоже не удавалось.
- Из Хосты на место выдвинулась бригада спасателей, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. – На носилках жительницу Иваново эвакуировали из Тисо-самшитовой рощи и затем передали медикам. Пострадавшую госпитализировали в горбольницу№3. Жизни женщины ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU