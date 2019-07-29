2019-07-29T13:47:53+03:00
Общество

На Кубани спасатели достали из кузова машины пострадавшего в ДТП

Жизни пострадавшего ничего не угрожает
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ЮРПСО МЧСФОТО: пресс-служба ЮРПСО МЧС
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Ночью 29 июля врачи «Скорой помощи» сообщили спасателям, что на трассе «Адлер-Красная Поляна» случилась авария. В районе поворота в поселок Галицыно столкнулись две машины. Кузов одного из автомобилей сильно искорежило после удара, внутри был пострадавший парень.

- Медики попросили спасателей деблокировать пострадавшего, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. – Бригада выехала на место из Адлера и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля 25-летнего парня. Затем его передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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