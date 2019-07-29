В городском парке Майкопа нашли тело новорожденного

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-29T15:11:47+03:00

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Вечером субботы, 27 июля в городском парке Майкопа обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщают «Кубанские новости». На место сразу же вызвали правоохранителей и медиков, но малыша уже было невозможно спасти.

- По признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство матерью новорожденного ребенка», возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК Адыгеи.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и разыскивают мать ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU