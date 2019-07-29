В городском парке Майкопа нашли тело новорожденного
Возбуждено уголовное дело
Следователи разыскивают мать новорожденного
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Вечером субботы, 27 июля в городском парке Майкопа обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщают «Кубанские новости». На место сразу же вызвали правоохранителей и медиков, но малыша уже было невозможно спасти.
- По признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство матерью новорожденного ребенка», возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК Адыгеи.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и разыскивают мать ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU