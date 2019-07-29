2019-07-29T15:23:03+03:00
Экономика

В Сочи будут судить четверых мужчин возведение самостроев и продажу в них квартир

Ущерб оценили в 60 млн рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Строительство велось незаконноСтроительство велось незаконно
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Следователи передали в суд уголовное дело о крупном мошенничестве в Сочи. На скамье подсудимых окажутся четыре человека – руководитель и сотрудники частного застройщика.

Они собрали порядка 60 млн рублей с дольщиков из разных регионов страны на строительство жилых домов.

- Злоумышленники возводили здания без разрешительных документов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 миллионов рублей.В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест, - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всем четверым фигурантам уже предъявлены обвинения, на их имущество наложен арест. Уголовное дело по существу рассмотрит Хостинский районный суд Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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