2019-07-29T15:40:26+03:00
Общество

В Сочи сотрудник ГИБДД пошел на подлог, чтобы снять вину с пенсионера МВД за наезд на мотоциклиста

Возбуждено два уголовных дела
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Сотрудник полиции воспользовался состоянием пострадавшегоСотрудник полиции воспользовался состоянием пострадавшегоФото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудник ГИБДД из Сочи стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Его подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в феврале полицейский оформлял ДТП на федеральной трассе в поселке Лазаревском – столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. За рулем машины был пенсионер МВД, которому гаишник решил помочь уйти от ответственности.

Мотоциклист получил травмы и попал в больницу. Полицейский, пользуясь состоянием пострадавшего, заставил признаться его в том, что причиной аварии стала собственная невнимательность мужчины.

А после этого составил протокол о нарушении им правил дорожного движения без мотоциклиста и сам подписал его.

- В последующем незаконное решение в отношении водителя мотоцикла отменено судом, а по инициативе прокуратуры города в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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