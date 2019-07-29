В Сочи сотрудник ГИБДД пошел на подлог, чтобы снять вину с пенсионера МВД за наезд на мотоциклиста
Сотрудник ГИБДД из Сочи стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Его подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что в феврале полицейский оформлял ДТП на федеральной трассе в поселке Лазаревском – столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. За рулем машины был пенсионер МВД, которому гаишник решил помочь уйти от ответственности.
Мотоциклист получил травмы и попал в больницу. Полицейский, пользуясь состоянием пострадавшего, заставил признаться его в том, что причиной аварии стала собственная невнимательность мужчины.
А после этого составил протокол о нарушении им правил дорожного движения без мотоциклиста и сам подписал его.
- В последующем незаконное решение в отношении водителя мотоцикла отменено судом, а по инициативе прокуратуры города в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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