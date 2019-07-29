В Краснодаре неизвестные обстреляли из пневматики 20 припаркованных машин
Вечером 28 июля на улице Покрышкина в Краснодаре неизвестные обстреляли из пневматического оружия припаркованные во дворе многоэтажек автомобили. Очевидцы сообщают, что пострадало 20 машин.
Однако в полицию обратились лишь пять человек, это владельцы Toyоtа, Аudi, Rеnаult и Vоlkswаgen, сообщает «Регион Online». Хулиганы стреляли по лобовым стеклам.
- В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего и суммы причиненного ущерба владельцам автомобилей, - прокомментировала врио начальника пресс-службы по городу Краснодару Виктория Гузенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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