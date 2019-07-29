2019-07-29T16:11:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре неизвестные обстреляли из пневматики 20 припаркованных машин

Полиция проводит проверку
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Пять человек обратились в полициюПять человек обратились в полициюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 28 июля на улице Покрышкина в Краснодаре неизвестные обстреляли из пневматического оружия припаркованные во дворе многоэтажек автомобили. Очевидцы сообщают, что пострадало 20 машин.

Однако в полицию обратились лишь пять человек, это владельцы Toyоtа, Аudi, Rеnаult и Vоlkswаgen, сообщает «Регион Online». Хулиганы стреляли по лобовым стеклам.

- В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего и суммы причиненного ущерба владельцам автомобилей, - прокомментировала врио начальника пресс-службы по городу Краснодару Виктория Гузенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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