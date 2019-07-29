В Геленджике незаконно установили понтон для небольших судов
Местные жители установили понтон без официального разрешения. Выяснилось, что сооружение использовали не только как стоянку для судов, но и высаживали на понтон пассажиров не по технике безопасности.
В Геленджике демонтировали нелегальный понтон для стоянки небольших судов.Источник: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте
- Сотрудники Новороссийского отдела МВД на транспорте пресекли незаконную эксплуатацию понтона на центральном пляже Геленджика, - сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. – Местные жители без официального разрешения установили сооружение и брали плату за стоянку небольших судов. На понтонах с нарушениями техники безопасности осуществляли посадку-высадку пассажиров. Вместе с сотрудниками МЧС конструкцию демонтировали и изъяли. Продолжается проверка, затем материалы дела передадут в следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU