В Геленджике незаконно установили понтон для небольших судов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-29T16:17:04+03:00

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Местные жители установили понтон без официального разрешения. Выяснилось, что сооружение использовали не только как стоянку для судов, но и высаживали на понтон пассажиров не по технике безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722915" frameborder="0"></iframe> В Геленджике демонтировали нелегальный понтон для стоянки небольших судов.Источник: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

- Сотрудники Новороссийского отдела МВД на транспорте пресекли незаконную эксплуатацию понтона на центральном пляже Геленджика, - сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. – Местные жители без официального разрешения установили сооружение и брали плату за стоянку небольших судов. На понтонах с нарушениями техники безопасности осуществляли посадку-высадку пассажиров. Вместе с сотрудниками МЧС конструкцию демонтировали и изъяли. Продолжается проверка, затем материалы дела передадут в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU