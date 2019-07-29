Ферму в Каневском районе оштрафовали за нарушение санитарных норм

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-29T16:39:28+03:00

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Россельхознадзор оштрафовал на 26 тысяч рублей ферму «Агрофирма-Племзавод «Победа» в Каневском районе за нарушение санитарных норм.

Надзорный орган пришел с проверкой и не нашел на предприятии, где содержится крупный рогатый скот, документов о проведении в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы на оборот мяса говядины. Кроме того, на ферму был свободный доступ без прохода через санпропускник, сообщает «Живая Кубань».

Выяснилось, что сотрудники фермы не носили спецодежду, а на территории свободно гуляют бродячие кошки и собаки. Россельхознадзор обязал руководство фермы устранить все нарушения в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU